Dünya
AA 26.03.2026 17:44

İran, ABD-İsrail saldırılarında can kaybının 1937'ye yükseldiğini duyurdu

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 1937 olduğunu duyurdu.

İran, ABD-İsrail saldırılarında can kaybının 1937'ye yükseldiğini duyurdu

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Caferiyan, uluslararası basına, ABD ve İsrail'in 27 gündür yürüttüğü saldırılarda yaşamını yitirenler ve yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

Caferiyan, ABD-İsrail saldırılarında aralarında 212 çocuk ile 240 kadının olduğu 1937 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırılarda 24 bin 800’ün üzerinde İranlının yaralandığını aktaran Caferiyan, bunlardan yaklaşık 4 bininin kadın, 1621’inin ise çocuk olduğunu bildirdi.

⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

SON HABERLER
18:15
Tahran'dan ABD teklifine yanıt: Savaşın tekrarlanmaması garanti altına alınmalı
17:44
AB Snapchat hakkında soruşturma başlattı
17:42
Epstein'in Norveç bağlantılarına ilişkin ülkede son 20 yılda görev yapmış dışişleri bakanları ifade verecek
17:40
Putin: Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları öngörülemez
17:36
Lübnan resmi haber ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırdı
17:14
Vizyona 5 yeni film giriyor
Gazze'de su krizi devam ediyor
Gazze'de su krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ