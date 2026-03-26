Dünya
AA 26.03.2026 17:43

AB Snapchat hakkında soruşturma başlattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sosyal medya platformu Snapchat'in çocukların çevrim içi güvenliği, gizliliği ve korunmasına ilişkin kurallara uyup uymadığını incelemek üzere resmi soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Snapchat'in Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uygun hareket edip etmediğini belirlemek üzere soruşturma açıldığını duyurdu.

Açıklamada, platformun çocukları zararlı içeriklere, suç amaçlı faaliyetlere ve yasa dışı ürün satışlarına maruz bırakmış olabileceğinden şüphe duyulduğu belirtildi.

Soruşturmanın yaş doğrulama, çocukların istismarı ve suç faaliyetlerine yönlendirilmesi gibi çeşitli nedenlerden açıldığı ifade edilen açıklamada, Snapchat'in varsayılan ayarlarının çocuklar için yeterli gizlilik, güvenlik ve koruma sağlamadığı kaydedildi.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platformların kurallara uyması gerekiyor.

Komisyon, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara yüksek para cezaları uygulayabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

