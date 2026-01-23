İran, 800 kişinin idamına ilişkin iddiaları bir kez daha yalanladı

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Muvahhidi, İlmiye medreselerinin kurduğu Hibrit Savaş Karargahı'nda katıldığı bir toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın, İran halkının kararlı tutumunu gördükten sonra tutarsız açıklamalar yaptığını söyleyen Muvahhidi, "Tahran yönetiminin 800 kişinin idam cezasını infaz etmekten vazgeçtiği" yönündeki iddialar hakkında, "İddialar tamamen asılsızdır. Konuyla ilgili ne bir sayı söz konusu ne de yargı tarafından alınmış bir karar" diye konuştu.

Trump, 16 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yönetiminin 800'den fazla idamı iptal ettiğine işaret ederek, "Planlanan tüm infazların (800'den fazla) İran yönetimi tarafından iptal edilmiş olmasına büyük saygı duyuyorum. Teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.