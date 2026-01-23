Puslu 7.3ºC Ankara
Dünya
AA 23.01.2026 13:07

İşgalci İsrail ordusu 4 gün süren saldırıların ardından El Halil kentinin güneyinden çekildi

Soykırımcı İsrail ordusunun, 4 günlük baskınlar ve saldırıların ardından işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil kentinin güneyinden çekildiği belirtildi.

İşgalci İsrail ordusu 4 gün süren saldırıların ardından El Halil kentinin güneyinden çekildi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, 4 gün süren abluka, sokağa çıkma yasağı ve kapanmanın ardından Filistinliler sokaklara çıkarak sevinç gösterileri yaptı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise ordunun El Halil kentindeki "askeri operasyonu" sonlandırdığını, sonuç olarak 350 evde arama gerçekleştirildiğini, 14 kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.

İsrail ordusu, bölgeye baskınları sırasında birçok ana cadde ve sokağı trafiğe kapatmış, onlarca eve girerek zorla arama yapmıştı.

Saha sorgulamaları da yapan İsrail askerleri çok sayıda kişiyi gözaltına almış, birçok araç da İsrail ordusunun bölgedeki baskınları sırasında tahrip edilmişti.

Filistin Eğitim Bakanlığı İsrail ordusunun baskınları sırasında uyguladığı sokağa çıkma yasağı nedeniyle 29 okulda eğitime ara vermişti.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
