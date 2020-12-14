Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak'ın Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktığı, olayda 3 teröristin yaralandığı belirtildi.
Bölgedeki kaynaklara göre Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek isteyen PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.
Kaynaklar, Peşmerge'nin dur ihtarına uymayan terör örgütü PKK aracına ateş açtığı ve bunun sonucunda 3 teröristin ağır yaralandığını kaydetti.
1 Peşmerge hayatını kaybetti
Öte yandan, Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmerge hayatını kaybetti.
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