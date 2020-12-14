Koronavirüs aşısının 30 bin dozluk ilk parti sevkiyatı Kanada’ya ulaştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, aşı sevkiyatıyla ilgili, sosyal medya hesabından "Bu iyi bir haber. Ancak COVID-19 ile mücadelemiz bitmedi. Şimdi her zamankinden daha fazla tetikte olmaya devam edelim" dedi.

Trudeau, Montreal'deki Mirabel Uluslararası Havalimanı'na inen uçağın kargosunun boşaltılmasına ait bir fotoğrafı da paylaştı.

İlk grupta 60 yaş ve üzeri aşılanacak

Pfizer-BioNTech aşıları, ülke genelinde 10 eyalette kurulan toplam 14 dağıtım merkezine gönderilecek.

Yetkililer, aşılamada 60 ve üzeri yaş grubunun öncelikli olacağını, bu nedenle Quebec eyaletindeki iki yaşlı bakımevi sakinlerinin bugün erken saatlerden itibaren aşılanmaya başlanacağını duyurdu.

Kanada, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısından, önümüzdeki yıl mart ayı sonuna kadar 4 milyon dozun üzerinde aşı alacak.