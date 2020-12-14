Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 04:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kerkük'te yanan petrol kuyularından biri söndürüldü
Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırı düzenlediği saldırıda iki petrol kuyusunda yangın çıktı. 5 günlük çabanın ardından petrol kuyularından birindeki yangın söndürüldü.
Kerkük'teki Habbaza petrol yatağındaki iki kuyuda başlayan yangınlardan biri 5. günde söndürüldü.
33 numaralı petrol kuyusundaki yangının söndürülmesi için de ekipler çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.
Terör örgütü DEAŞ, 9 Aralık'ta Kerkük kentinde bulunan Hubbaza petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlemişti.
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