Kerkük'teki Habbaza petrol yatağındaki iki kuyuda başlayan yangınlardan biri 5. günde söndürüldü.

33 numaralı petrol kuyusundaki yangının söndürülmesi için de ekipler çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ, 9 Aralık'ta Kerkük kentinde bulunan Hubbaza petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlemişti.