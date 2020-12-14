Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu dönemde, 5 gündür aralıksız protesto düzenleyen yüzlerce gösterici, bu akşam Tiran’daki İskender Bey meydanında toplandı.

Polisin dağılmaları için yaptığı uyarılara aldırmayan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Protestoculardan Başbakan Rama'ya istifa çağrısı

Ardından "Klodian için Çağrı" ve "Adalet olmadan huzur olmaz" sloganları atarak yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, Başbakanlık önündeki reklam panoları ve trafik sinyallerine zarar verdi.

Tiran Bölge Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı yönüne doğru yürüyüşe geçen göstericiler polise taş atarken, emniyet güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla göstericilere müdahale etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Göstericilerin bir bölümü yere yatarak protesto ederken, protestocular başkentin farklı bölgelerine dağılarak Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep etti.

Polis, göstericilere müdahale etti

Bunun ardından tekrar İskender Bey meydanına dönen protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, burada bazı göstericiler gözaltına alındı.

[Fotoğraf: Reuters]

Tiran'ın yanı sıra ülke genelindeki bazı şehirlerde de protestolar düzenlendi.

Protestolar şiddet eylemlerine dönüştü

Tiran'da 8 Aralık'ta sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde 25 yaşındaki K.R, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamıştı.

Kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu olay, ülkedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın tepkisine neden olmuştu.

[Fotoğraf: Reuters]

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Sander Lleshaj'ın istifasını sunduğunu açıklamıştı. Göstericiler, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu'nun da istifasını ve emniyette reform talep ediyor.

Tiran Asliye Mahkemesi, görevi sırasında genç adamı hizmet silahıyla vurmakla suçlanan polis memuru Nevaldo Hajdaraj hakkında tutuklu yargılama kararı vermişti.

Birkaç gündür devam eden protestolarda göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede çok sayıda polis ve gösterici yaralanmıştı.