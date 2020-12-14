İsrail askerleri, Tulkerm'e bağlı Şuveyke Mahallesi'ne akşam saatlerinde baskın düzenledi.

Kendilerine karşılık veren Filistinlileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Açılan ateş sonucu 15 ve 18 yaşlarında 2 kişinin yaralandı, bir kişinin ise boğulma tehlikesi geçirdi. Yaralıların, Tulkerm Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.