Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerlerinden Filistinlilere saldırı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.
İsrail askerleri, Tulkerm'e bağlı Şuveyke Mahallesi'ne akşam saatlerinde baskın düzenledi.
Kendilerine karşılık veren Filistinlileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı.
Açılan ateş sonucu 15 ve 18 yaşlarında 2 kişinin yaralandı, bir kişinin ise boğulma tehlikesi geçirdi. Yaralıların, Tulkerm Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti
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