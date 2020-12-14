Diffa bölgesindeki Toumour köyüne cumartesiyi pazara bağlayan gece terör örgütü Boko Haram tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 27 kişi yaşamını yitirdi.

Nijer polisi, 70 civarı militanın kasabaya saldırdığını, kasabada 1000'e yakın evi, iş yerini ve birçok aracı ateşe verdiğini açıkladı.

Kasaba sakinlerinden bazıları, evlerinde yanarak can verdi.

Diffa bölgesi, cuma günü de Boko Haram tarafından saldırıya uğramış, olayda iki kişi yaşamını yitirmişti.

Diffa, 2015'ten bu yana saldırıların hedefinde

Nijerya'nın kuzey sınırında bulunan Diffa, Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.