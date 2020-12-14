Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Güney Afrika'da tedavi gören Esvatini Başbakanı Dlamini, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Başbakan Yardımcısı Themba Masuku, Dlamini'nin vefatını şu cümlelerle duyurdu:

"Majesteleri, Sayın Başbakan Ambrose Dlamini'nin üzücü ve zamansız vefatından milleti haberdar etmemi emretti. Ekselansları bu öğleden sonra, Güney Afrika'da bir hastanede tıbbi bakımdayken yaşamını yitirdi"

1 ay önce koronavirüse yakalanmıştı

Dlamini, kasım ayı ortalarında yakalandığı virüsle 1,5 ay mücadele etmişti. Dlamini’nin tedavisinin hızlanması için 2 Aralık'ta Güney Afrika’da bir hastaneye götürülmüştü.

Ülkede 18 yıldan fazla bankacılık sektöründe çalışan Dlamini, 2010-2018'de ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi olan MTN'nin başkanlığını yapmıştı.

Dlamini, 2018 yılında ülkenin başbakanı olarak atanmıştı.