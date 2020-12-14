Fas'ın başkenti Rabat, Tilfet, Arfud, Zakura, Tengir, Midelt ve Verzazat kentlerinde düzenlenen gösterilerde, Batı Sahra'nın Fas toprağı olduğu ve oradaki gelişmeler karşısında Fas Kraliyeti'nin alacağı kararların desteklendiği vurgusu yapıldı.

Rabat'taki tarihi Bab el-Had bölgesinde başlayan gösteri, Parlamento binası yönünde ilerledi.

Diğer kentlerdeki gösterilerde de toplanan kalabalıklar, Batı Sahra'nın Fas'ın egemenliği altında olduğu, bu konuda devletin alacağı kararların desteklendiği vurgusunu yaptı.

Gösterilerin yanı sıra sosyal medya platformlarında da aktivistler, Batı Sahra'nın Fas'ın bir parçası olduğuna ilişkin çok sayıda paylaşımda bulundu.

Trump 10 Aralık'ta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdığımız bir bildiri imzaladım. Fas'ın ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik teklifi, kalıcı barış ve refah için tek ve kalıcı çözümdür." ifadesini kullanmıştı. Bunun ardından Trump Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuş, Fas Kralı 6. Muhammed de aynı gün İsrail'le ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını bildirmişti.

Fas Dışişleri Bakanlığından 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Gergarat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Polisario Cephesi de 14 Kasım'da, Fas ile 1991 yılında Birleşmiş Milletler (BM) nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.