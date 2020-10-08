Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 79 kişi daha yaşamını yitirdi, 3 bin 522 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 683'e, vaka sayısı da 394 bin 566'ya çıktı.

İyileşen hasta sayısı da 323 bin 815'e ulaştı.