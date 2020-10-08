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Irak'ta son 24 saatte 79 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79 artarak 9 bin 683'e yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 79 kişi daha yaşamını yitirdi, 3 bin 522 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 683'e, vaka sayısı da 394 bin 566'ya çıktı.
İyileşen hasta sayısı da 323 bin 815'e ulaştı.
Etiketler: ırak koronavirüs ırak salgın ırak covid-19 ırak vaka sayısıSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 17:46
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