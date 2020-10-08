Slovakya'nın başkenti Bratislava'da ''Bratislava Küresel Güvenlik Forumu''na katılan Bakan Szijjarto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Szijjarto, görüşmeye ilişkin Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ''Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eski dostum ve mevkidaşım. Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elinde. Bu yüzden Batı Avrupalı dostlarım onları daha az eleştirse daha iyi olur.'' ifadelerini kullandı.