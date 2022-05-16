Başkent Bağdat olmak üzere diğer kentlerde de sabaha karşı başlayan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: AP]

Irak Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelini kapsayan "aşırı kum fırtınası" nedeniyle okullar bugün tatil edildi.