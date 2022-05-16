Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 07:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak’ta kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Irak’ta, yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle okullardaki eğitime 1 gün ara verildi.
Başkent Bağdat olmak üzere diğer kentlerde de sabaha karşı başlayan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: AP]
Irak Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelini kapsayan "aşırı kum fırtınası" nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
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