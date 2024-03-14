Parçalı Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, AA 14.03.2024 16:00

Irak'ta kritik güvenlik zirvesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'taki güvenlik zirvesi yapıldı. Görüşmelerin gündeminde terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları yer aldı.

Irak'ta kritik güvenlik zirvesi
[Fotograf: AA]

Aralık ayında Ankara'da gerçekleşen güvenlik zirvesinin ikincisi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapıldı.

Terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek somut adımlar masadaydı.


Irak'ta terör örgütü PKK'nın bitirilmesi süreci devam ederken aynı zamanda Türkiye, Kalkınma Yolu Projesiyle Bağdat ile ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımayı planlıyor. Bu projenin hayata geçirilmesiyle Irak'ın Basra Körfezinden doğrudan Türkiye'ye uzanan bir ticari yol oluşturulmuş olacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Nisan ayında Irak'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan İbrahim Kalın Irak Milli Savunma Bakanlığı MİT Yaşar Güler
Sıradaki Haber
Rusya: Ukraynalı sabotaj grupları Kursk ve Belgorod'a sızma girişiminde bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:41
Şehit polis memuru İlker Duran Kayseri'de defnedildi
17:29
Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 165'e yükseldi
17:18
ABD Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
17:06
Sincan Bilim Merkezi açıldı
17:00
Artvin'de freni boşalan iş makinesi pazar yerine daldı
16:48
AP vekillerinden İsrail'e tüm sınır kapılarını açma çağrısı
Muş'ta ekipler köyleri dolaşarak hasta ve yaşlılara evde sağlık hizmeti veriyor
Muş'ta ekipler köyleri dolaşarak hasta ve yaşlılara evde sağlık hizmeti veriyor
FOTO FOKUS
Midibüsü benzin döküp yaktı
Midibüsü benzin döküp yaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ