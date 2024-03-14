Rusya: Ukraynalı sabotaj grupları Kursk ve Belgorod'a sızma girişiminde bulundu

Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) basın servisinden yapılan açıklamada, birliklerin, Kursk bölgesindeki Tetkino yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna sabotaj ve keşif gruplarının saldırısını püskürttüğü belirtildi.

Açıklamada, Rosgvardiya birliklerinin Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) personeliyle birlikte operasyonu yürüttüğü kaydedildi.

Kursk Valisi Roman Starovoyt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sabotaj ve keşif gruplarının Tetkino yerleşim birimindeki saldırılarının Rus güvenlik güçlerince durdurulduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belgorod bölgesinde Spodaryuşino yerleşim birimine saldırısının engellendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Hava saldırıları ve topçu ateşi sonucunda 195 kadar askeri personel, 5 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 3 adet UR-77 kundağı motorlu mayın temizleme roketatar ve 3 askeri iş makinesi etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Belgorod ve Kursk bölgelerine 12 Mart'ta da Ukraynalı sabotaj grupları girmeye çalışmış, Rus güvenlik güçlerince saldırılar püskürtülmüştü.