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Dünya
AA 14.03.2024 14:42

Filistin: Uluslararası toplum Gazze'de sivilleri koruyacak bir tedbiri hayata geçiremedi

Filistin Yönetimi, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde 160 gündür devam eden "soykırım savaşına" karşı, sivilleri koruyacak herhangi bir tedbiri hayata geçirmemesine tepki gösterdi.

Filistin: Uluslararası toplum Gazze'de sivilleri koruyacak bir tedbiri hayata geçiremedi
[Fotograf: AA]

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri tam ablukaya alarak bombaladığı Gazze Şeridi'nde bir "soykırım savaşının olduğu" vurgusu yapıldı.

Gazze'deki sivillere yönelik uluslararası tutumun acizliğinin, İsrail'in çıkarlarıyla işbirliği yapma boyutunda olduğu ifade edilen açıklamada, "Gazze'deki halkımıza karşı soykırım savaşının üzerinden 160 gündür geçti ancak uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar, Filistinli sivilleri koruyacak herhangi bir tedbiri hayata geçirmede başarılı olamadı." denildi.

"Soykırım savaşının" üzerinden 5 aydan fazla süre geçmesine rağmen bazı ülkelerin hala "İsrail'in kendini savunma hakkını" dillendirdiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in de bu gerekçeyi, Filistin halkına karşı soykırım ve tehcir hedeflerine ulaşmak için kullandığı kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin BM kararlarını hiçe sayma yönündeki tutumunu sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma ve insani temel ihtiyaçların teminiyle ilgili uluslararası talepleri görmezden gelerek daha fazla katliamlar yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, uluslararası toplum Gazze'de işlenen soykırım suçlarına karşı yeterli düzeyde tepki vermek yerine İsrail'in aşırı sağcı Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ordusunun insafına itimat etmekle yetindi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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