Haber Giriş: Kaynak: AA, Johns Hopkins University
Irak’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 36’ya çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Irak’ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya, vaka sayısı 392’ye yükseldi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde koronavirüse yakalanarak hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi.
Virüse yakalananların sayısı ise 382 olarak açıklanırken, 105 kişinin tedavisinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 30'a çıktı.
Toplam vaka sayısı 487 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 15:40
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