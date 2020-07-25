Haber Giriş: Kaynak: İHA
Irak’ta inşaat halindeki bina çöktü: 3 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Irak’ın Basra kentinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 işçi de enkaz altından kurtarıldı.
Irak’ın güneyinde yer alan Basra kentinde Spor ve Gençlik Müdürlüğü tarafından yaptırılan spor kompleksi binası inşaat halindeyken çöktü.
Basra Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 3 işçinin cansız bedenine ulaştığı, 7 işçiyi ise enkaz altından çıkardığı duyuruldu.
[Fotoğraf: İHA]
Müdürlük, enkaz altında hayatta kalan işçileri arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Sıradaki Haber
Almanya'da apartmanın üstüne uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz