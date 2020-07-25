Irak’ın güneyinde yer alan Basra kentinde Spor ve Gençlik Müdürlüğü tarafından yaptırılan spor kompleksi binası inşaat halindeyken çöktü.

Basra Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 3 işçinin cansız bedenine ulaştığı, 7 işçiyi ise enkaz altından çıkardığı duyuruldu.

[Fotoğraf: İHA]

Müdürlük, enkaz altında hayatta kalan işçileri arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

[Fotoğraf: İHA]