Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın çatısına küçük uçak düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Polis uçakta bulunan 2 kişiyle çatı katında oturan bir bina sakininin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis ayrıca Ultralight TL-96 tipi tek motorlu uçağın neden düştüğü konusunda henüz net bir bilgi olmadığı, kazanın tüm yönleriyle soruşturulduğunu aktardı.

[Fotoğraf: İHA]

İtfaiyeden yapılan açıklamada ise Marl kentinden kalkan uçağın Wesel'deki havalimanına indiği, Wesel'den tekrar hareketinin ardından havalimanına 2,5 kilometre mesafedeki bir apartmanın çatısına düştüğü ifade edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Uçak yakıtının etrafa yayılması nedeniyle çatı katında büyük bir yangın çıktığı ancak itfaiyenin müdahalesi sonucu yangının kısa sürede söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Alman medyası yaşamını yitiren apartman sakininin 2 yaşındaki çocuğunun kazadan kurtulduğunu yazdı.