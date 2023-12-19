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Dünya
TRT Haber 19.12.2023 19:25

Irak'ta halk yerel seçimler için sandığa gitti: Son durum nasıl?

Irak'ta seçmenler, il yerel meclisi üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Irak genelinde 10, Kerkük'te ise 18 yıl aradan sonra yapılan seçimde 520 bin 436 kişi oy kullandı. Ön sonuçlara göre sandıktan birinci çıkan parti KYB oldu.

Irak'ta halk yerel seçimler için sandığa gitti: Son durum nasıl?

Irak'ta seçim komisyonunun açıkladığı ön sonuçlara göre sandıktan birinci sırada 139 bin 373 oyla Bafel Talabani liderliğindeki KYB çıktı.

İkinci sırada ise 98 bin 174 oya ulaşan Arap koalisyonu yer aldı.

Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi üçüncü sırada yer alırken, tek başına seçimlere giren Mesut Barzani liderliğindeki KDP sandıktan 6. çıktı.

IKBY kontrolündeki üç vilayet hariç, Irak'taki yerel seçimde 15 ilde, 70 siyasi parti ile koalisyona mensup adaylar 275 sandalye için yarıştı.

Seçim yarışında yer alan adayların sayısı yaklaşık 6 bin. 275 sandalyeden 70'i ise kadın kotasına ayrıldı.

En son 2018 için planlanan yerel seçim, ülkedeki siyasi durum ve güvenlik sorunları nedeniyle gerçekleştirilememişti.

İl meclisleri de 2019'daki protestoların ardından feshedilmişti.

Kerkük'te ise il meclis üyeleri 2005'ten bu yana halk tarafından belirlenemiyor. Bu nedenle seçim, Kerkük'te yoğun olarak yaşayan Türkmenlerin temsili açısından büyük önem arz ediyor.

Seçime halkın ilgisi yoğun oldu.

Göçmen ve güvenlik güçlerinin oy kullandığı ilk aşamaya katılımın yüzde 70 olduğu açıklandı. Daha önceki seçimde bu oran yüzde 20 idi.

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