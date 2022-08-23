Süleymaniye, Çemçemal, Tekye ve Barega’da düzenlenen operasyonlarda 17 kişi göz altına alındı.



Yetkililer yakalananların 2 grup olduğunu açıkladı.



7 kişiden oluşan ilk grubun bazı üst düzey subaylara ve din adamlarına suikast düzenlemeyi planladığı aktarıldı.



Zanlıların siyasi parti ofislerine bombalı saldırı gerçekleştirmeyi planladığı da ifade edildi.



Irak Silahlı Kuvvetleri’nin Kerkük'te DEAŞ’a yönelik operasyonunda da 6 terörist etkisiz hale getirildi.