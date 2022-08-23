Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 23:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ta DEAŞ ile mücadele sürüyor
[Fotograf: AA]
Irak’ta terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonlar sürüyor. Süleymaniye kentinde saldırı hazırlığındaki 17 kişi yakalandı. Kerkük'teki operasyonda da 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Süleymaniye, Çemçemal, Tekye ve Barega’da düzenlenen operasyonlarda 17 kişi göz altına alındı.
Yetkililer yakalananların 2 grup olduğunu açıkladı.
7 kişiden oluşan ilk grubun bazı üst düzey subaylara ve din adamlarına suikast düzenlemeyi planladığı aktarıldı.
Zanlıların siyasi parti ofislerine bombalı saldırı gerçekleştirmeyi planladığı da ifade edildi.
Irak Silahlı Kuvvetleri’nin Kerkük'te DEAŞ’a yönelik operasyonunda da 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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