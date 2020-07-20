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Irak'ta Covid-19 nedeniyle ölümler artıyor
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Irak'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 90 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 310 yeni vaka tespit edildi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınında 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 781'e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, ülkede 2 bin 310 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 92 bin 530'a çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 60 bin 528 olduğu bilgisini paylaştı.
Etiketler: salgın pandemi covid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 04:47
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