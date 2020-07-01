Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta COVID-19 nedeniyle bir günde 107 kişi yaşamını yitirdi
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 107 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 2 bin 50'ye yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19 nedeniyle 107 kişinin öldüğü, 2 bin 415 yeni vaka tespit edildiği, 1507 kişinin iyileştiği belirtildi.
COVID-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 50'ye, vaka sayısının 51 bin 524'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 26 bin 267 olduğu aktarıldı.
Etiketler: Irak koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 17:50
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