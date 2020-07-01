Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre vaka sayısı ise 829 artarak 313 bin 483'e çıktı.

Son 24 saatte 226 bin 398 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 9 milyon 662 bin 51 oldu.

İngiltere, COVID-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci ve dünya genelinde ise ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.