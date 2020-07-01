Haber Giriş: Kaynak: AA
Kongo Cumhuriyeti'nde uçağın motoruna saklanan çocuk son anda fark edildi
[Fotoğaf: Reuters]
Kongo Cumhuriyeti'nde, Fransa'ya gitmek üzere harekete eden bir özel jetin motoruna saklanmış 10 yaşında çocuk son anda yakalandı.
Sosyal medyada paylaşılan videoda, başkent Brazzaville'deki Maya Maya Havalimanı'nda, bir jetin motoruna saklanmış haldeki çocuk son anda fark edildi.
Ufak bir sırt çantası motora gizlenmiş çocuğun, bu şekilde Fransa'ya gitmeyi planladığı öğrenildi.
Uzmanlar, fark edilmemesi ve uçağın havalanması halinde çocuğun kesinlikle hayatını kaybedeceğini belirtiyor.
Etiketler: Kongo Cumhuriyeti uçak fransaSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 17:19
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