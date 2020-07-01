Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrailli Bakan ilhak planının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı
[Fotoğraf: AA]
İsrail Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis, ülkesinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtti.
Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen Akunis, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, ilhak planının bugün uygulanmayacağını bildirdi.
Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini belirten Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini ifade etti.
Akunis, ilhak planına ilişkin ABD yönetimiyle koordinasyonun zaruri olduğunu sözlerine ekledi.
İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren ilhak planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istemişti.
Etiketler: israil işgali batı şeria'nın ilhakı filistinSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 17:11
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