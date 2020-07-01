Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen Akunis, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, ilhak planının bugün uygulanmayacağını bildirdi.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini belirten Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini ifade etti.

Akunis, ilhak planına ilişkin ABD yönetimiyle koordinasyonun zaruri olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren ilhak planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istemişti.