Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınında 70 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 741'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 3 bin 346 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 124 bin 609'a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 87 bin 434'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

8 Ağustos'a kadar sokağa çıkma yasağı

Bugünkü vaka sayısının, ülkede virüsün görüldüğü şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Vaka sayılarının artmaya devam ettiği Irak'ta 8 Ağustos'a kadar devam edecek bayram tatili süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ülkedeki camiler ve diğer ibadet yerleri de Kurban Bayramı boyunca kapalı olacak.