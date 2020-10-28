Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Irak'ta da etkili olmaya devam ediyor.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın sebebiyle son 24 saatte 46 kişi daha yaşamını yitirdi, 4 bin 43 kişide virüs tespit edildi.

Ülkede son verilere göre, virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 770'e, vaka sayısı 463 bin 951'e çıkarken, iyileşen sayısı ise 391 bin 10'a ulaştı.