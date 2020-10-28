Fransız vatandaşı 24 yaşındaki Coşkun, yaptığı açıklamada, sabah 08.00 civarında çalışmaya giderken Ermenilerin protesto için otoyolu kapattıklarını gördüklerini anlattı.

Coşkun, "Türk asıllı 5-6 kişiydik, gösterici Ermeniler Türk bayrağı yakmasınlar diye yakınlarına gittik" dedi.

Fransa’da Ermenistan yanlısı protestocular otoyolu kapatarak, işe giden Türklere saldırdı. Ermeni göstericilerin saldırısında yaralanan Mehmet Çoşkun yaşananları @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/3dI3jUpVWa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2020

Yaklaşık 300-400 kişi olan protestocuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine hakaret ettiğini aktaran Mehmet Coşkun, babasının göstericilerin karşılarına geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iyi bir insan olduğunu anlatmaya başladığını ifade etti.

Polis saldırgan Ermenilere müdahale etmedi

Coşkun, Ermenilerin köşeye sıkıştırıp darbettikleri babasını korumaya çalıştığını ve yardım için kardeşini çağırdığını söyledi.

Kardeşiyle birlikte protestocuların arasında kaldıklarını ve dövüldüklerini aktaran Coşkun, “Olay yerinde polis vardı ama müdahale etmediler. Kendimiz kalktık, kaçtık. Ambulansı bekledik, yarım saat oldu gelmedi. Sonra yol açıldı dediler, kendi imkanlarımızla geçtik. Babam Dilaver ve kardeşim Yunus Emre iyi değildi, aracı ben kullandım” dedi.

Mehmet Coşkun, Ermeni protestocuların yakınında 4-5 tane ambulans gördüğünü kaydetti.

Lyon Türk Konsolosluğuyla iletişime geçtiklerini, Fransız makamlarının ise kendileriyle şu ana kadar iletişime geçmediğini bildiren Coşkun, ağır yaralı olan kardeşinin hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.