Almanya'nın Nürnberg şehrindeki Brunecker sokağında dün yapılan inşaat çalışması sırasında bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogramlık bomba, ekipler tarafından imha edildi.

Bomba imha çalışması sırasında ise çevredeki yerleşim yerleri ile işyerlerinden Meistersingerhalle konser salonuna tahliye edilen yaklaşık 2 bin 500 kişinin de evine döndüğü belirtildi.