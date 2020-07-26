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Irak'ta askeri üste iki patlama
[Harita: TRT Haber]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Haşdi Şabi ve polis güçlerinin bulunduğu askeri üste iki patlama meydana geldi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat-Hille yolu üzerindeki Sakar Askeri Üssü'nde iki ayrı patlama meydana geldi" denildi.
Açıklamada, patlamaların kaynağına dair bilgi verilmedi.
Bağdat'ın güneybatısındaki askeri üssün çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.
Haşdi Şabi unsurlarıyla polis güçlerinin kaldığı Sakar Askeri Üssü'ndeki patlama anının görüntüleri, sosyal medyada yayımlandı.
Etiketler: ırak bağdat ırak patlamaSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 20:02
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