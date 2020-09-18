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Irak'ta Amerikan Enstitüsü'ne bombalı saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ta eğitim kurumu Amerikan Enstitüsü'ne bombalı saldırı düzenlendi. Patlama nedeniyle binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Bombalı saldırı Irak'ın Necef kentinde gerçekleştirildi.
İngilizce eğitim veren Amerikan Enstitüsü'ne yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Patlama sonrası binada maddi hasar oluştu.
Irak polisi, patlamada can kaybının meydana gelmediğini açıkladı.
Etiketler: Irak Necef Amerikan Enstitüsü saldırıSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 02:10
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