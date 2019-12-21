Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonla, saldırı hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber