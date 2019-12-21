Dünya
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi21 Aralık 2019 Cumartesi 14:45 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 14:52
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarda saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonla, saldırı hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Kuzey Irak zap milli savunma bakanlığı hava harekatı