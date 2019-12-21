Dünya

Buz hokeyi maçında antrenör çocukları dövdü

21 Aralık 2019 Cumartesi 14:42 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 16:46

Ukrayna'da minikler kategorisindeki iki buz hokeyi takımının maçı sırasında çocuklar arasında kavga çıktı. Takımlardan birinin antrenörü oyuncuları sakinleştirmek yerine kavgaya dâhil olunca çocuklardan bazıları hastanelik oldu.