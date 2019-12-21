Avustralya'daki orman yangınları bir ayı aşkın süredir devam ediyor. Yeni Güney Galler, Queensland ve Güney Avustralya eyaletlerinde alevler söndürülemiyor.

Ülkedeki orman yangınlarında, son 3 ayda 9 kişi hayatını kaybetti, 800'den fazla konut küle döndü.

Sıcaklığın 47 dereceye yükseldiği Yeni Güney Galler'de 2 bin itfaiyeci görev başında. Alevler yerleşim birimlerine de ulaştı, 2 itfaiyeci hayatını kaybetti. Lithgow kentinde iki konut kullanılamaz hale geldi, araçlar küle döndü. 100 yangın bölgesi için 7 günlük acil durum ilan edildi.

Bölge sakinlerine ayrılmaları tavsiye ediliyor

Güney Avustralya eyaletindeki orman yangınları ise, uçaktaki yolcular tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Yangın söndürme çalışmalarına bin 500 itfaiyeci katılıyor. Eyalette, 40 bin hektarlık alan yok oldu. 15 ev, 28 iş yeri ve 16 araç yandı.

İtfaiye teşkilatı, 21 Aralık Cumartesi günü orman yangınlarının yayılması beklendiği için sakinleri tahliye etmeye çağırdı.

İtfaiye, cumartesi günü sosyal medya platformlarında Grose Vadisi'nin havadan görüntülerini ve Gospers Mountain'daki büyük yangını paylaştı, sakinleri uyardı ve bölgeden ayrılmalarını tavsiye etti.

Kaynak: Reuters, TRT Haber