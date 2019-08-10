Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber