Irak'ın Basra kentindeki gösterilerde 8 kişi öldü08 Kasım 2019 Cuma 14:31 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 14:35
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 8 kişi öldü.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Basra Valiliği önünde gece saatlerinde sivil itaatsizlik eylemi başlatan göstericilere güvenlik güçleri, gerçek mermiyle müdahale etti.
Irak güçlerinin sert müdahalesi, 8 kişi ölümüne, 20'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açtı.
Irak'taki kanlı gösteriler
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.
Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, salı günü yaptığı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 kişinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.
Kaynak: AA