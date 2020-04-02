Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 54'e, Tunus'ta 13'e yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 54'e çıktığı ifade edildi.
Ülkedeki vaka sayısının 772'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, 20 kişinin de hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu aktarıldı.
Tunus
Tunus'ta da COVID-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 13'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Zeyn el-Anz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki bir erkek hastanın virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.
Bakanlık dün COVID-19 kaynaklı can kaybının 12'ye, vaka sayısının ise 423'e yükseldiğini duyurmuştu.
Etiketler: vaka ölümler artıyor koronavirüsSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 19:28
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