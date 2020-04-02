Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
İran Meclis Başkanı Laricani'nin Covid-19 testi pozitif çıktı
İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
İran'da koronavirüs vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.
İran Meclisi Kültür ve Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Laricani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Laricani'nin karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ifade edildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 19:22
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