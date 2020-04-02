Putin, televizyon kanallarından halka hitabında, Rusya’da daha önce uygulanan idari izinlerin salgınla mücadelede olumlu yönde zaman kazandırdığına dikkati çekti.

Uzmanların dünyadaki salgın seviyesinin Rusya dahil henüz en üst noktasına gelmediğini düşündüğünü belirten Putin, "Bu bağlamda, maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izin süresini ay sonuna kadar yani 30 Nisan’a kadar uzatmaya karar verdim" dedi.

Rusya'nın farklı nüfus yoğunluklarına sahip çok büyük bir ülke olduğunu söyleyen Putin, Moskova dahil federasyonun diğer bölgelerinde de COVID-19’un insanlar için çok ciddi tehdit yarattığını, önlemlere rağmen durumun düzeltilemediği yerler olduğunu ifade etti.

Ek kararlar gelebilir

Salgının gidişatına göre ek kararlar alacaklarını ve eğer durum izin verirse izin günlerinin sayısını kısıtlama yönünde değişiklik yapacaklarını kaydeden Putin, önceden olduğu gibi devlet idaresinin, sürekli üretim yapan işletmelerin, temel ihtiyaç malzemesi satan mağazaların ve tüm yaşam destek hizmetlerinin çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Putin, hafta sonuna kadar federasyon bölgeleri yöneticilerine verilen ilave yetkilerle salgına karşı ek önlemler alınacağını anlattı.

Putin, geçen hafta COVID-19 kapsamında ülkede çalışanların, maaşlarının kesilmemesi şartıyla 28 Mart’tan 5 Nisan’a kadar idari izinli sayılması kararı almıştı.

Rusya'da bugün 771 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 548’e çıkmış, 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle de ölü sayısı 30’a ulaşmıştı.