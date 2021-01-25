Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 05:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak ordusu: Bağdat'taki saldırının failleri Irak vatandaşı
[Fotoğraf: İHA]
Bağdat'ta 32 kişinin öldüğü terör saldırısının failleri belli oldu. Irak ordusu, saldırıları gerçekleştiren teröristlerin Irak vatandaşı olduğunu açıkladı.
Açıklama Irak Silahlı Kuvvetleri tarafından yapıldı.
Bağdat’taki art arda yaşanan iki saldırının faillerinin Irak vatandaşı olduğu duyuruldu.
Açıklamada, dağlık alanlarda yüzlerce terörist olduğu belirtilirken, özellikle Suriye'nin kuzeydoğusuna denk düşen bölgeden teröristlerin sızdığı aktarıldı.
Bağdat'ta 21 Ocak'ta bir pazar yerinde sivillerin hedef alındığı terör saldırısında 32 kişi ölmüştü.
110 kişinin de yaralandığı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Etiketler: Irak
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