Tunus Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Cerendi'nin test sonucu pozitif çıktı.

Cerendi, Twitter hesabından, "Sağlık protokollerine uymama ve tüm tedbirlere bağlı kalmama rağmen bugün yaptırdığım COVID-19 testi pozitif çıkmıştır" açıklamasını yaptı.

"Hastalığın şiddetli belirtileri var"

Bakan Cerendi paylaşımında, "Hastalığın şiddetli belirtileri var. Allah'tan dileğim herkesin korunması. Son dönemde bana yöneltilen eleştirilere rağmen, bu durum ülkemin insanlarının bu salgından korunması için aşı temini konusunda daha ısrarcı olmamı sağladı" dedi.