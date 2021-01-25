Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 01:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali'de terör saldırısı: 6 asker öldü
[Fotoğraf: Arşiv]
Mali'de iki ayrı üs terör saldırılarının hedefi oldu. Saldırılarda 6 asker hayatını kaybetti.
Mali'nin iç kesimlerinde yer alan Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi.
Saldırılda 6 Mali askeri öldü, toplamda 40 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.
İki askeri üs zaman zaman terör saldırılarının hedefi oluyor.
2018'de bahse konu 2 askeri üssü hedef alan eş zamanlı saldırılarda 40 asker ölmüştü.
Etiketler: Terör Saldırısı
Sıradaki Haber
Mısır'da aşı uygulaması başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz