Mısır'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Çin'den alınan Sinopharm aşısının ilk dozu ülkenin kuzeydoğusundaki İsmailiye kentinde Ebu Halife karantina hastanesindeki sağlık personeline uygulandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Aşı uygulaması aşamalı olarak önce COVID-19 karantina hastaneleri ve virüs tespiti yapılan hastanelerdeki sağlıkçılara, yaşlılara, kronik hastalara ve son olarak diğer gruplara yapılacak.

Bakanlık 140 milyon doz COVID-19 aşısını depolama imkanları olduğunu, halkın çeşitli kesimlerine uygulanmak üzere 100 milyon doz aşı sağlanacağını belirtti.