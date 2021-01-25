Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 01:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da aşı uygulaması başladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Mısır'da, Çin'den alınan Sinopharm aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.
Mısır'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı uygulanmaya başlandı.
Çin'den alınan Sinopharm aşısının ilk dozu ülkenin kuzeydoğusundaki İsmailiye kentinde Ebu Halife karantina hastanesindeki sağlık personeline uygulandı.
[Fotoğraf: Reuters]
Aşı uygulaması aşamalı olarak önce COVID-19 karantina hastaneleri ve virüs tespiti yapılan hastanelerdeki sağlıkçılara, yaşlılara, kronik hastalara ve son olarak diğer gruplara yapılacak.
Bakanlık 140 milyon doz COVID-19 aşısını depolama imkanları olduğunu, halkın çeşitli kesimlerine uygulanmak üzere 100 milyon doz aşı sağlanacağını belirtti.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Mısır
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