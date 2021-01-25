Andres Manuel Lopez Obrador, yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Obrador paylaşımında, "COVID-19'a yakalandığımı sizlere bildirmekten üzüntü duyuyorum. Belirtiler hafif ancak tıbbi tedavi görüyorum. Her zaman olduğu gibi iyimserim. Hep birlikte aşacağız. Dr. Olga Sanchez Cordero her gün neler yaptığımızı, beni temsil ederek sizi bilgilendirecek" açıklamasını yaptı.

"Bize Sputnik V aşısını gönderebilme olasılığı var"

Lopez Obrador, Ulusal Saray'dan kamuoyuyla ilgili sorunları takip etmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Örneğin yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşme yapacağım. Çünkü dostluk ilişkilerimizden bağımsız olarak bize Sputnik V aşısını gönderebilme olasılığı var" dedi.