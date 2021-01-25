Bangladeş ve Endonezya'dan Arakanlı Müslümanlar konusunda uluslararası destek çağrısı
Arakanlıların sığındığı Bangladeş, göçmenler konusunda uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Endonezya, Arakanlıların ülkelerine dönmeleri için 'güvenli koşullar oluşturma' çağrısı yaptı.
Bangladeş, yerlerinden edilen 1 milyonu aşkın Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yapıyor.
Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, Arakanlı göçmenler konusunda uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Etkili göç yönetimi ve göçmen haklarının korunması konusunda iş birliği çağrısı yaptı.
Endonezya'dan Myanmar çağrısı
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de Myanmar'a seslendi.
Bangladeş'teki Arakanlıların geri dönüşü için güvenli koşullar oluşturma çağrısı yaptı.
"15 ila 24 yaş arası gençlerin yüzde 83'ü eğitim görmüyor"
50 yerel insan hakları örgütünden oluşan Cox's Bazar Sivil Toplum Kuruluşları Forumu ise, Arakanlıların eğitim alanında karşılaştığı güçlüklere dikkat çekti.
Arakanlı Müslümanların eğitim almasının sağlanmasını istedi.
Özellikle 15 ila 24 yaş arası gençlerin yüzde 83'ünün herhangi bir eğitim programına katılmadığına işaret edildi.
Arakanlılara soykırım davası
Bu arada Uluslararası Adalet Divanı, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım davasına ilişkin nihai kararını en az 1 yıl erteleyebileceğini açıkladı.
Ertelemeye gerekçe olarak da Myanmar’ın itirazları gösterildi.