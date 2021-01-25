Bangladeş, yerlerinden edilen 1 milyonu aşkın Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yapıyor.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, Arakanlı göçmenler konusunda uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Etkili göç yönetimi ve göçmen haklarının korunması konusunda iş birliği çağrısı yaptı.

Endonezya'dan Myanmar çağrısı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de Myanmar'a seslendi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bangladeş'teki Arakanlıların geri dönüşü için güvenli koşullar oluşturma çağrısı yaptı.

"15 ila 24 yaş arası gençlerin yüzde 83'ü eğitim görmüyor"

50 yerel insan hakları örgütünden oluşan Cox's Bazar Sivil Toplum Kuruluşları Forumu ise, Arakanlıların eğitim alanında karşılaştığı güçlüklere dikkat çekti.

Arakanlı Müslümanların eğitim almasının sağlanmasını istedi.

Özellikle 15 ila 24 yaş arası gençlerin yüzde 83'ünün herhangi bir eğitim programına katılmadığına işaret edildi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Arakanlılara soykırım davası

Bu arada Uluslararası Adalet Divanı, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım davasına ilişkin nihai kararını en az 1 yıl erteleyebileceğini açıkladı.

Ertelemeye gerekçe olarak da Myanmar’ın itirazları gösterildi.