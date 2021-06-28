Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik ABD saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Dün akşam Irak-Suriye sınırına düzenlenen ABD saldırısını kınıyor ve reddediyoruz. Bu saldırı, tüm uluslararası anlaşmalara göre Irak'ın egemenliğine ve milli güvenliğine yönelik bariz, kabul edilemez bir ihlaldir." ifadelerine yer verdi.

Irak'ın çıkar sahası olmasının kabul edilmediği kaydedilen açıklamada, bu tür ihlallerin yeniden yaşanmaması için tüm düzeylerde gerekli incelemelerin yapılacağı aktarıldı.

ABD, Irak-Suriye sınır bölgesinde İran destekli milislerin kullandığı operasyonel tesislere ve silah depolama tesislerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Detayları @trthaber muhabiri Ali Artmaz aktardı. pic.twitter.com/7hzOuYo03F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 28, 2021

Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Seyyid'ül Şuheda milis grubu, ABD'nin Irak-Suriye sınırına düzenlediği saldırıda 4 mensubunun öldüğünü bildirmişti.

Saldırıda öldürülenler için akşam saatlerde Bağdat'ta cenaze töreni düzenlenecek.

Pentagon açıklama yapmıştı

Pentagon'dan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili, "Irak'taki ABD personeline ve tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bulunan İran destekli milislerin Irak-Suriye sınır bölgesindeki tesisleri hedef alındı" ifadesine yer verilmişti.

Saldırının ABD personelini korumak için II. Madde yetkisi uyarınca gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu akşamki hava saldırılarından da anlaşılacağı gibi, Başkan Biden ABD personelini korumak için her zaman harekete geçeceğini açıkça belirtmiştir" denilmişti.