Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 11:53Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Almanya'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı
[Temsili fotoğraf: AP]
Almanya'nın Erfurt kentinde bir saldırgan, 2 kişiyi bıçakla yaraladı.
Bugün sabah saatlerinde yaşanan saldırıda yaralanan 45 ve 68 yaşlarındaki iki kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Polisin, saldırganı yakalamak için helikopter destekli arama çalışması başlattığı bildirildi.
İlgili açıklamada, saldırganın 20'li yaşlarında olduğu aktarıldı.
Almanya'nın Würzburg kentinde cuma günü düzenlenen bıçaklı saldırıda ise 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Almanya
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